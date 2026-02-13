ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затвори Прохода на Републиката

Двама убити и 1 ранен след стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина

2012
Пистолет СНИМКА: Pixabay

Двама души са загинали и един е ранен след стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от университета, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Университетските власти не са потвърдили самоличността на жертвите или състоянието на ранения, се посочва в съобщение на учебното заведение.

Университетът затвори кампуса в Оринджбърг около 21:15 ч., когато бе получена информация за стрелбата. Кампусът остана затворен четири часа.

Разследващите бяха на място, а полицията патрулираше кампуса и околните райони.

Университетът отмени занятията в петък.

