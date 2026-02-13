Константин Вълков от Гренландия: Всички мислят, че ще има втора "Тръмп" вълна

От столицата на Гренландия – Нук – журналистът Константин Вълков разказва пред Би Ти Ви за настроенията на острова на фона на изказванията на Доналд Тръмп за контрол или достъп до стратегическата арктическа територия. Гренландия е автономна област, част от Дания, която е член на ЕС и на НАТО, но въпреки това американският президент продължава да настоява за по-сериозно американско присъствие.

„В Нук съм в момента, където е минус 12 градуса, но за по-интересно да кажа, че се усеща като минус 18“, разказва Вълков. Той е на острова от четири дни и вече има преки впечатления от обществените нагласи. „Аз съм четвърти ден тук. Срещах се с всякакви хора“, казва журналистът.

По думите му напрежението около изказванията на Тръмп е оставило следа. „Това, което наистина ги вълнува, е фиаското на Тръмп в Гренландия, защото президентът Тръмп предизвика криза в НАТО и задълбочи недоверието на Европа към САЩ, което доведе до почти същия набор от възможности, който съществуваше за Тръмп преди месец“, посочва той. Според него част от хората са притеснени, но обстановката към момента е спокойна. „В момента е спокойно. Нищо не е излязло наяве от това, което се случваше преди малко повече от десетина дни. Така че всички мислят, че ще има втора вълна.“

Вълков отбелязва, че реакцията на съюзниците е дала известна увереност на местните. „Обнадеждени са от това, което се случи, тъй като НАТО в някакъв смисъл се обедини. Застана зад Гренландия, която е член, разбира се, на НАТО“, казва той и допълва, че островът от периферията на световните процеси изведнъж се е оказал в центъра на геополитическото напрежение.

По отношение на аргументите на Тръмп за засилено руско и китайско влияние в Арктика журналистът коментира: „Това е много интересно, защото винаги се говори и с по-дълбоките изследователи, че има китайски шпиони, има руски шпиони, има много руски и китайски интереси в Арктика. Това абсолютно е факт, защото Арктика наистина е центърът на полярните войни в момента.“ Според него „Тръмп донякъде е прав“ за стратегическото значение на региона.

Вълков обръща внимание и на малко известен факт за отбраната на острова. „Гренландия, например, се охранява от 2-3 впряга кучета“, казва той и обяснява, че става дума за традиционни кучешки впрягове, наречени „Сириус“. „Това е най-самотната стража на НАТО. Представете си двама души в екстремни условия, до минус 50 градуса, които обхождат тези места с впряг от 12-15 кучета. Не с моторни шейни, не със самолети, не с хеликоптери, защото в това подразделение няма друго надеждно средство, освен кучетата, което да не замръзне и да не се развали.“

Темата за редкоземните елементи също е сред ключовите фактори в напрежението около острова. „Иска се да бъде премахната тази зависимост, която има модерният свят от редкоземните елементи, които се добиват в Китай. Така че пластовете са много и са много странни“, обобщава журналистът.

На въпрос дали местните усещат подкрепа от страна на Дания и Европейския съюз, Вълков е категоричен: „Усещат категорично. Последното проучване показва, че едва 8% искат да бъдат по-близки към Щатите.“ Той подчертава обаче, че отношенията между Гренландия и Дания имат сложна история. „През 60-те и 70-те години има една насилствена програма за контрацептиви, наложена от Дания. Имало е строители, които са идвали от Дания, имали са връзки с гренландски жени, имали са деца и след това са ги изоставяли. Тоест има една особена връзка между Дания и Гренландия, която през годините се е чупила.“

Въпреки това днес отношенията са стабилни. „В момента тя е изключително силна. Всички разчитат на Дания, всички са свързани по някакъв начин с Дания“, казва Вълков. И добавя, че парадоксално напрежението е имало и обединяващ ефект: „Хубавата част от това, което се случва от тези полярни войни, е че тази датска трагедия в отношенията с Гренландия сега в някакъв смисъл е споила и заздравила обществото тук.“