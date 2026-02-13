Япония задържа китайски риболовен кораб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японските власти заявиха, че са задържали китайски риболовен кораб, който се е опитал да избяга, когато му е било наредено да спре за проверка, в ход, който може да засили напрежението с Пекин съобщи Би Би Си.

Корабът се е намирал в изключителната икономическа зона на Япония край префектура Нагасаки в югозападната част на страната, когато е бил задържан, а капитанът му е бил арестуван в четвъртък, според данните на японската агенция по рибарство.

„На капитана на кораба е било наредено да спре за проверка от инспектор по рибарството, но корабът не се е подчинил и е избягал", заяви агенцията по рибарство.

Това е първият случай от 2022 г. насам, в който агенцията задържа китайски риболовен кораб. Китай все още не е реагирал на изявлението на Япония.

На борда са били 11 души, включително капитанът, който е 47-годишен китайски гражданин, съобщи агенцията по рибарство.

Властите и японските медии описаха задържания кораб като „риболовен кораб с голям капацитет".

„Ще продължим да предприемаме решителни действия в рамките на нашите правоприлагащи дейности, за да предотвратяваме и възпираме незаконния риболов от чуждестранни кораби", заяви в петък главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара.

Инцидентът от четвъртък се случва на фона на напрегнатите отношения, след като през ноември японският премиер Санае Такаичи разгневи Китай, като заяви, че Токио ще се намеси военно, ако Пекин се опита да завземе Тайван със сила.

Китай отдавна настоява, че Тайван, окупиран в продължение на десетилетия от Япония.

В отговор на изказванията на Такаичи, които китайското външно министерство описа като „скандални", Пекин повика посланика на Токио и предупреди гражданите си да преосмислят пътуванията и обучението в Япония.

Това доведе до рязък спад в посещенията на китайски туристи в Япония и последващ удар върху японските акции, свързани с туризма и търговията на дребно.

Със задълбочаването на дипломатическия конфликт в края на 2025 г. Пекин многократно поиска Такаичи да оттегли коментарите си, а външното министерство предупреди Япония да „спре да си играе с огъня".

Концертите на японски артисти, които бяха на турне в Китай, бяха отменени, а премиерите на популярни японски филми бяха отложени.