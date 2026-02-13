Проститутки от Невада искат синдикат

Невада е единственият щат, в който хората могат законно да плащат за секс, а сега секс работничките в един от най-старите публични домове в щата се борят да станат първите в страната, които ще бъдат синдикализирани, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Искаме същите неща, които иска всеки друг работник. Искаме безопасно работно място, на което да получаваме нужното уважение", каза работничка в "Шери'с Ранч" (Sheri's Ranch) в Парамп, Невада, която използва сценичното име Джупитър Джетсън и помоли законното ѝ име да остане скрито, поради от страх от тормоз.

Проституцията е законна в лицензирани публични домове в 10 от провинциалните окръзи на Невада. Това не включва окръг Кларк, където се намира Лас Вегас, въпреки че "Шери'с Ранч" е на около час път с кола. Повечето от 74-те секс работнички в публичния дом подадоха петиция за създаване на синдикат до Националния съвет по трудови отношения миналата седмица под името "Юнайтед Бродъл Уъркърс", представлявани от "Комуникейшънс Уъркърс ъв Америка" (Communications Workers of America - CWA)

Джетсън каза, че инициативата е била провокирана от нов договор за независими изпълнители, издаден през декември, който би дал на публичния дом правото да използва образа на жените без разрешение, дори ако те вече не работят там.

"Така се оказваш лицето на японска компания за лубриканти, без изобщо да си подписвала документ", каза Джетсън. "Така се оказваш в уебсайт, предлагащ ИИ компания, без изобщо да си видяла и стотинка."

Секс работата и трудовите права на хората, които я извършват, остават до голяма степен табу тема по света. Проституцията е законна в много малко държави, включително Германия, а усилията за организиране варират. В Испания, където проституцията не е регулирана, правителството одобри синдикат за секс работници през 2018 г., но бе бързо отхвърлен от съда с аргумента, че това узаконява експлоатацията на проститутки.