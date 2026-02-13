Тръмп ще посети Северна Каролина, за да поздрави специалните сили, които свалиха от власт Мадуро

Президентът Доналд Тръмп се отправя към Северна Каролина днес, за да поздрави членовете на специалните сили, които нахлуха във Венецуела на трети януари и изведоха Николас Мадуро от страната, за да бъде изправен пред американски съд по обвинения в контрабанда, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Първата дама Мелания Тръмп също ще пътува до Форт Браг, една от най-големите военни бази в света по численост на лич„ния състав, за да прекара време с семействата на военните.

Тръмп все по-често посещава щати, които могат да изиграят ключова роля в междинните избори за Конгрес през ноември. Белият дом се опитва да популяризира икономическите политики на Тръмп, включително опитите да намали разходите за живот във време, когато много американци стават все по-разочаровани от усилията му в тази насока.

Президентът говори във Форт Браг през юни на събитие, предназначено да отбележи 250-ата годишнина на Армията на САЩ. Но това честване беше засенчено от негови партийни изказвания, в които той описа протестиращи в Лос Анджелис като "животни" и защити разполагането на военни сили там.

Оттогава Тръмп разположи Националната гвардия на места като Вашингтон и Мемфис, Тенеси, както и други федерални служители, натоварени с прилагането на неговите мерки срещу имиграцията. Специалният представител на президента Доналд Тръмп по въпросите на граничната сигурност Том Хоман обяви вчера, че администрацията прекратява операциите в Минесота, които доведоха до фаталните стрелби по двама граждани на САЩ.

Този път посещението на Тръмп има за цел да отдаде поздрави военнослужещите, участвали в драматичното сваляне на Мадуро от власт при операция, която той описа като изискваща смелост и високотехнологични оръжия.

Оттогава неговата администрация работи за разширяване на контрола върху петролната индустрия на южноамериканската страна. Следващия месец той планира да свика среща на лидери от редица латиноамерикански държави във Флорида, в контекста на определаното като обезпокоително от администрацията китайско влияние в региона.

Срещата на 7 март може да даде възможност на Тръмп допълнително да наложи нова и по-агресивна външна политика, която президентът гордо нарече "Доктрина Донро"- препратка към президента от XIX век Джеймс Монро и неговото убеждение, че САЩ трябва да доминират в западното полукълбо.