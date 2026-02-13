Бивша съветничка на Обама напуска "Голдман Сакс" заради връзки с Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият съветник в Белия дом по времето на президента Обама подаде оставка от "Голдман Сакс" заради връзките си с педофила Джефри Епстийн, съобщи "Дейли мейл".

Катрин Рюмлер, която работи като главен съветник в една от най-старите инвестиционни банки, заяви, че ще подаде оставка това лято, след като имейли, публикувани от Министерството на правосъдието, разкриха нейните разговори с Епстийн, пише "Файненшъл таймс".

„Реших, че медийното внимание към мен, свързано с предишната ми работа като адвокат, се превръща в разсейващ фактор", заяви Рюмлер пред изданието.

Тя ще напусне фирмата на 30 юни.

Рюмлер се издигна до най-високите позиции на Уолстрийт и стана ключов съветник на шефа Дейвид Соломон след забележителна кариера в областта на правото, включваща работа като съветник в Белия дом на бившия президент Барак Обама, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

Ръководителите на фирмата по-рано твърдяха, че Рюмлер е имала строго професионални отношения с финансиста, като тя твърдеше, че никога не е представлявала Епстийн или не е защитавала интересите му – въпреки че той от време на време й искал съвет.

Тя заяви, че съжалява, че изобщо е познавала Епстийн, и че не е знаела за никакви нови или продължаващи незаконни дейности.

„Вземах решения въз основа на информацията, с която разполагах", каза тя пред "Файненшъл таймс". „Изпитвам огромно съчувствие и болка за всеки, когото той е наранил."

Но най-новата партида от файлове по случая "Епстийн" показва, че Рюмлер възхвалява „чудесния Джефри" в имейли от 25 и 26 декември 2015 г., шест години след като той е излежал 13 месеца в затвора за проституция с непълнолетно момиче.

Тя дори беше в съдебната зала, когато Епстийн беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация през 2019 г., а той я посочи като резервен изпълнител на завещанието си.

Отношенията им очевидно са започнали по времето, когато Рюмлер напусна администрацията на Обама през 2014 г.

В едно писмо от 19 септември 2014 г. Епстийн ѝ казал: „Трябва да говориш с шефа."

Рюмлер, която според страницата й в LinkedIn, е напуснала Белия дом на Обама около три месеца по-рано, отговорила: „Съгласна съм, но трябва да съм готова да кажа „да", преди да говоря с него."

„Разбрано", отговорил Епстийн. „Всичко се свежда до висок риск/награда/нисък риск/награда. Професионално, емоционално и финансово."

Тя отговорила, че „повечето момичета не трябва да се притесняват за тези глупости".

Епстийн отвърнал: „Момичета? Внимавай, ще подновя един стар навик."

След това изброил група хора, с които щял да се срещне „тази седмица", включително Питър Тийл, Лари Съмърс, Бил Бърнс, бившият британски премиер Гордън Браун, Леон Блек и „Уди".

„Също така, ако мислиш, че има интересни хора в града, всички тук за климатичната среща на върха, Клинтън, Съветът за сигурност", добавил Епстийн.

Съобщения от февруари 2017 г. също показват, че Рюмлер е пренебрегвала президента Доналд Тръмп, наричайки го „толкова отвратителен".

„В реалния живот и отблизо е още по-лош", казал той.

В друга кореспонденция Рюмлер споменава „руснаците" на Епстийн в имейл за потенциална работа, преди да се присъедини към "Голдман", а в друго съобщение Рюмлер препраща на финансиста имейли за афера, която е имала с един от неговите близки сътрудници.

Междувременно Епстийн я засипва с подаръци, включително чанта Hermes, продукти на Apple, спа процедури, фризьорски услуги и самолетни билети.

„Днес чичо Джефри ме изненада напълно!", пише тя в един имейл от януари 2019 г. „Ботуши, чанта и часовник от Джефри."

Общо името на Рюмлер се споменава стотици пъти в регистъра с имейли между Епстийн и неговите адвокати, който е с обем над 500 страници.

Документите предизвикаха нарастващо недоволство в "Голдман Сакс", като някои членове на борда на директорите изразиха лично опасенията си, че подкрепата на Соломон за Рюмлер може да навреди на репутацията на банката, съобщава "Файненшъл Таймс".

„Това е разсейващо и е неудобно", каза човек, близък до член на борда на директорите, преди Рюмлер да подаде оставка. „Не е работа на борда да назначава и уволнява хора. Това е ролята на главния изпълнителен директор."

Няколко бивши мениджъри на "Голдман" също изразиха недоверие към начина, по който Соломон се справя със скандала.

В изявление в четвъртък главният изпълнителен директор Дейвид М. Соломон заяви, че приема оставката й и „уважава решението й".

„През целия си мандат Кати беше изключителен главен юрисконсулт и ние сме й благодарни за приноса и разумните съвети по широк спектър от важни правни въпроси за фирмата", каза той.

Напускането на Рюмлер е третата оставка, свързана с досиетата на Епстийн, след като миналата седмица подаде оставка Брад Карп, председател на голямата адвокатска кантора Paul Weiss, а Мона Юул, посланик на Норвегия в Йордания и Ирак, се оттегли от поста си.