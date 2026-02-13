ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова сред най-успешните спортисти на „Оли...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22280081 www.24chasa.bg

КМГ: Йонас Стьоре: Политиката на САЩ донесе сериозни предизвикателства за Норвегия

КМГ

1080
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 февруари министър-председател на Норвегия Йонас Стьоре заяви, че настоящата посока на политиката на правителството на САЩ донася голяма несигурност за Норвегия, поставяйки я в изключително тежка ситуация.

По думите му тарифните мерки се използват като средства, с които Вашингтон принуждава други държави да правят отстъпки в области, които не са свързани с търговията. Той също така критикува Вашингтон за оттеглянето от международното сътрудничество в области като изменението на климата и здравеопазването. Стьоре заяви, че Норвегия ще засили сътрудничеството в областта на сигурността със своите скандинавски партньори и съседните страни, с цел да намали зависимостта си от САЩ, съобщава КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание