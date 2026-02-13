ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Американските потребители и компании поемат близо 90% от разходите за митата на Тръмп

КМГ

1424
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 февруари Федералният резерв на Ню Йорк публикува доклад, според който по-голямата част от разходите, свързани с повишените мита по време на администрацията на Доналд Тръмп, са били поети от американските потребители и компании — приблизително 90%. Това противоречи на по-ранните твърдения на правителството, че митата се заплащат от чуждестранните износители.

Според оценката в доклада средното равнище на митата в САЩ през миналата година е нараснало от 2,6% до 13%. Изследването показва, че опитът от първия мандат на Тръмп сочи, че чуждестранните износители не са намалили значително цените си, а разходите по митата са били почти на 100% прехвърлени върху цените на вноса в САЩ, пише КМГ.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

