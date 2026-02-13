ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Пекин: Дипломацията на държавните глави играе незаменима стратегическа водеща роля в отношенията между Китай и САЩ

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според съобщения на чуждестранни медии президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Китай през април. В отговор на това на вчерашната си редовна пресконференция говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен заяви, че дипломацията на държавните глави играе незаменима стратегическа водеща роля в китайско-американските отношения.

По време на скорошен телефонен разговор между двамата държавни глави президентът Тръмп отново е изразил желанието си да посети Китай през април, а председателят Си Дзинпин е потвърдил поканата си към президента Тръмп за посещение в Китай. Двете страни поддържат комуникация по този въпрос.

Китайско-американските търговско-икономически отношения по своята същност са взаимноизгодни и печеливши и за двете страни. Двете държави следва съвместно да изпълняват важния консенсус, постигнат от държавните им глави, за да внесат повече предвидимост и стабилност в китайско-американското икономическо сътрудничество и в световната икономика, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

