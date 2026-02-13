ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Еманюел Макрон: Единственият път напред за Европа е да се превърне в независима сила

КМГ

2876
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 11 февруари френският президент Еманюел Макрон произнесе реч на Европейската среща на върха за промишлеността в Антверпен, Белгия.

В речта си Макрон заяви, че пред лицето на икономическите предизвикателства единственият път напред за Европа е да се превърне в независима сила. „Европа не е само единен пазар, тя трябва да се превърне в икономическа сила, която може да защитава собствените си производители и пазари със стратегическа автономия", каза Макрон.

Освен това Макрон предложи Европа да опрости правилата и да задълбочи единния пазар, да насърчи диверсификацията на търговските партньори, да приложи преференциални политики за защита на собствените си интереси и да направи мащабни инвестиции в областта на иновациите, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

