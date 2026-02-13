ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 12 февруари Европейският съюз обяви, че ще поиска създаването на експертна група пред Органа за разрешаване на спорове на СТО във връзка със спора му с Китай относно съдебни решения за стандартите на лицензиране на патенти, пише КМГ. 

Във връзка с това отговорник на отдел „Договори и право" към Министерството на търговията на Китай заяви, че Китай многократно е подчертавал своето последователно високо уважение към защитата на интелектуалната собственост. В строго съответствие с правилата на СТО и ангажиментите по присъединяването, Китай непрекъснато подобрява законодателството и прилагането му в сектора, постигайки резултати, които са очевидни за всички. Китай изразява съжаление относно решението на ЕС.

По отношение на искането от ЕС, Китай ще го разгледа по подходящ начин в съответствие с процедурите за разрешаване на спорове на СТО и решително ще защити своите законни права и интереси.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

