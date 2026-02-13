КМГ: Спорът между Китай и ЕС относно лицензирането на патенти стигна до СТО

На 12 февруари Европейският съюз обяви, че ще поиска създаването на експертна група пред Органа за разрешаване на спорове на СТО във връзка със спора му с Китай относно съдебни решения за стандартите на лицензиране на патенти, пише КМГ.

Във връзка с това отговорник на отдел „Договори и право" към Министерството на търговията на Китай заяви, че Китай многократно е подчертавал своето последователно високо уважение към защитата на интелектуалната собственост. В строго съответствие с правилата на СТО и ангажиментите по присъединяването, Китай непрекъснато подобрява законодателството и прилагането му в сектора, постигайки резултати, които са очевидни за всички. Китай изразява съжаление относно решението на ЕС.

По отношение на искането от ЕС, Китай ще го разгледа по подходящ начин в съответствие с процедурите за разрешаване на спорове на СТО и решително ще защити своите законни права и интереси.