КМГ: Китайски екип поставя нов рекорд за скорост на 3D принтиране

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Екип от китайски изследователи е разработил нова високоскоростна технология за 3D печат, способна да постигне принтиране с висока резолюция на сложни обекти само за 0,6 секунди, поставяйки нов рекорд за скорост на 3D печат, става ясно от проучване, публикувано в списание „Нейчър".

Дай Цюнхай, академик на Китайската академия по инженерство, ръководи екип от университета Цинхуа, фокусиран върху компютърната оптика. След пет години изследвания, екипът преодолява редица предизвикателства, включително високоскоростната модулация на многопластовите светлинни полета, като в крайна сметка разработва цифров непоследователен синтез на холографски светлинни полета на 3D технология за печат.

Технологията може да се приложи в масовото производство на микрокомпоненти като фотонни изчислителни устройства и модули за мобилни телефони, както и части с остри ъгли и сложни извити повърхности. В бъдеще тя може да разшири приложенията си до гъвкава електроника, микро-роботи и модели с висока разделителна способност, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

