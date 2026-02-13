КМГ: Даден бе старт на „Година на насърчаване на филмовата икономика 2026“

На 12 февруари в Пекин се проведе церемонията по откриване на „Година на насърчаване на филмовата икономика 2026", организирана от Държавната администрация за филмова индустрия и Китайската медийна група, с подкрепата на Министерството на търговията. Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и зам.-министърът на търговията Йен Дун участваха в церемонията.

Според непълни статистически данни през 2025 г. общата стойност на цялата филмова индустрия в Китай надвишава 810 милиарда юана, което я прави дълбоко свързана с различни области на икономическото и социалното развитие, пише КМГ.

„Година на насърчаване на филмовата икономика 2026" поощрява регионите да организират разнообразни събития за стимулиране на кино икономика, активно да увеличават потреблението на филми и чрез филмовата индустрия допълнително да отключват потенциала на потреблението, да стимулират повишаването на потребителските разходи и да подкрепят социално-икономическото развитие.