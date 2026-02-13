КМГ: Все повече чужденци избират да празнуват Китайската нова година в Китай

Празнуване на Китайската нова година в Китай – това е нова тенденция сред чужденците, които искат да се потопят в празничните събития, организирани в цялата страна.

Държавната имиграционна администрация прогнозира, че по време на почивните дни на Пролетния фестивал средният дневен брой на хората, преминаващи границите ще надхвърли 2,05 милиона, което представлява увеличение от 14,1% в сравнение с миналата година. Данните показват, че през последните две седмици резервациите на чуждестранни туристи за полети по време на Китайската нова година са се увеличили повече от четири пъти на годишна база. Освен това Travel + Leisure съобщава, че Пролетният фестивал се е превърнал в ново глобално туристическо събитие.

2026-а е Годината на Коня. Тя привлича туристи от цял свят с богатата си празнична атмосфера и разнообразни преживявания, които придават на празненствата уникална жизненост, пише КМГ.