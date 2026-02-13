ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама души бяха убити в руския град Белгород при у...

КМГ: Китай засилва борбата с наднорменото тегло

Снимка: Китайска медийна група

В момента над 5500 медицински институции от средно и високо ниво в цялата страна са създали клиники за здравословно управление на теглото, като всички клинични болници от клас А са задължени да предоставят такива услуги до 2026 г., заяви Ли Дачуан, заместник-генералният директор на отдел „Медицинска администрация" към Националната здравна комисия.

За хора с наднормено тегло и затлъстяване болниците трябва да дават приоритет на интервенции, свързани с начина на живот, като диетично лечение, физически упражнения и психологическа подкрепа, наред с разумното използване на подходящи лекарства. Лечебните подходи трябва да се избират стриктно според показанията. Същевременно трябва да се обърне внимание на проблемите с поднорменото тегло и недохранването сред възрастните и болните хора, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

