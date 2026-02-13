КМГ: Интернационализация на китайския юан и неговото място в световните валутни резерви и търговия

.Доц.Григор Сарийски – Институт за икономически изследвания към БАН

Процесът на интернационализация на китайския юан е един от най-дългосрочните стратегически проекти в съвременната финансова история. За разлика от всички предходни исторически примери, при които възходът на нова резервна валута е пряко следствие от налагане на геополитическа доминация или от рязък прелом в международния ред, сегашният процес се характеризира с постепенност и ясно осъзнаване на структурните ограничения, определящи динамиката на този процес. Още на по-ранните етапи Пекин определи интернационализацията на юана не като самоцел, а като инструмент за намаляване на уязвимостите, произтичащи от външни зависимости и доколкото това кореспондира със стратегическите приоритети на страните, засегнати (пряко или косвено) от западните санкции, идеята за изграждане на "алтернатива на долара" привлича все повече поддръжници, пише КМГ.

Първоначалният фокус на Пекин беше поставен върху търговските разплащания. Използването на юана в двустранната търговия беше целенасочено насърчавано, особено с ключови партньори в Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка. В рамките на тази политика Народната банка на Китай изгради широка мрежа от двустранни валутни суапови линии, които обхващат над 40 централни банки (в т. ч. ЕЦБ) с номинален обем, надхвърлящ 4 трилиона юана. Тези споразумения играят ключова роля за осигуряване на ликвидност в юани извън Китай и за обслужване на търговските потоци без необходимост от междинна конверсия през долара.

Паралелно с това бяха изградени офшорни центрове за търговия и клиринг в юани (в Сингапур, Лондон, Люксембург и пр.), като Хонконг запази ролята си на основен хъб, концентрирайки значителна част от депозитите и емисиите на облигациите, деноминирани в китайски юани и емитирани извън континентален Китай (т. нар. „dim sum"). Макар пазарът на тези инструменти да не достига очакваните мащаби, той постави основите на критична инфраструктура за международното използване на юана и играе важна роля за установяване на нови нагласи у чуждестранните инвеститори, откриващи експозиции към китайската валута.

Въпреки това, когато става въпрос за изграждането на статут на резервна валута, напредъкът остава сравнително ограничен. Запазването на дела на юана в световните валутни резерви под 3% към края на 2025 г. отразява въздействието на множество структурни и институционални фактори. От една страна Китай продължава да поддържа контрол върху капиталовите потоци и валутния курс, което ограничава пълната конвертируемост на валутата. От друга страна, дълбочината и ликвидността на китайските държавни и корпоративни дългови пазари, макар и значително подобрени през последното десетилетие, все още не могат да се сравняват с тези на САЩ.

За централните банки юанът засега изпълнява по-скоро функцията на допълващ резервен актив, отколкото на пълноценен заместител на долара или еврото. Затова централните банки го включват със сравнително малък дял от резервите си – обикновено между 1 и 5% – като част от по-широка стратегия за диверсификация и управление на геополитическия риск. Това важи особено за държави, които имат интензивни търговски връзки с Китай или които се опасяват от потенциален достъп до санкционни режими.

Именно тези опасения, както и последователното увеличаване на митата за внос на американския пазар доведоха до ускореното популяризиране на юана в международната търговия през последните 2-3 години и докато през 2020 г. този дял в международните търговски разплащания е под 2%, то към края на 2025 г. той достига почти 9% (заемайки особено високи стойности при енергоизточниците, стратегическите суровини и междинните промишлени продукти – търговията с които се осъществява все по-често извън доларовата орбита).

Този ръст не може да бъде обяснен единствено с икономическата тежест на Китай. Съществен фактор е и пренареждането на приоритетите на неговите търговските партньори, които в условията на нарастваща геополитическа фрагментация активно търсят начини да намалят експозицията си към долара и западната финансова инфраструктура. За повечето от тях използването на юана е прагматичен избор, а не израз на някаква дългосрочна лоялност, което от своя страна придава на процеса по-скоро транзакционен, отколкото системен характер.

Новият етап в интернационализацията на юана на практика стартира с навлизането на дигиталните валути на централните банки и трансграничните платежни платформи. Китай беше сред първите големи икономики, които започнаха мащабни експерименти с дигитален юан, първоначално за вътрешна употреба, но постепенно и с ясно изразена външна насоченост. Проектът mBridge, разработван съвместно с централните банки на Хонконг, Тайланд, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, се превърна в ключова платформа за тестване и изграждане на бъдещето на трансграничните разплащания.

Въпреки множеството предизвикателства, с които се сблъска този проект, постигнатите до момента резултати са впечатляващи. Годишният обем на разплащанията през mBridge нарасна от около 22 млн. долара през 2022 г. до над 55 млрд. долара през 2025 г., което е показателно за качествената промяна на начина, по който участниците възприемат възможността за извършване на директни транзакции без използване на кореспондентски сметки и без зависимост от системата SWIFT. Макар проектът все още да е в експериментална фаза, той демонстрира потенциала за създаване на паралелна финансова инфраструктура, в която юанът играе централна роля.

Разбира се, постигнатият напредък не елиминира фундаменталните въпроси, свързани с доверието, управлението и правилата, които са задължителна база за промяна на установения ред. Пълноценното превръщане на една валута в международна изисква не само технологични иновации, но също и предвидима институционална рамка, ясни механизми за разрешаване на спорове, формализиране на отношенията с партниращите страни и други предпоставка, чието създаване е все още на начален етап и в този смисъл може да се каже че динамиката на този процес ще се определя не толкова от скоростта на разработване и имплементиране на необходимите технологии, колкото от потенциала на Пекин да се справи със следните предизвикателства:

Намиране на разумен компромис при ограниченията върху движението на капитали.

Едно от най-фундаменталните препятствия пред превръщането на една валута в международна е контролът върху трансграничните капиталови потоци. Този контрол е централен елемент от китайския макроикономически модел и изпълнява важна стабилизираща функция, като предпазва икономиката от резки отливи на капитали и валутни кризи. Същевременно обаче той ограничава свободното движение на средства и създава несигурност за чуждестранните инвеститори и централните банки. Исторически всички валути, които са изпълнявали ролята на глобални резервни пари, са били напълно конвертируеми и са предлагали неограничен достъп до ликвидност. В случая с китайския юан това е невъзможно, тъй като контролът (във всякакъв смисъл) е един от централните елементи на икономическото развитие на страната. Проблемът е, че докато се запазва настоящия режим международната употреба на валутата ще бъде възприемана като условна и контекстуална, а не като универсална.

Засилване на ликвидността, прозрачността и дълбочината на финансовите пазари.

Въпреки впечатляващия растеж на китайските дългови пазари, те все още не могат да се сравняват с американските по отношение на тяхната дълбочина, обеми на вторична търговия и способност да поемат мащабни капиталови потоци. Водещата роля на държавните банки, административното насочване на кредити и ограничената прозрачност при оценката на риска създават бариери пред международните инвеститори. За да служи като основа на глобална финансова система, една валута трябва да бъде подкрепена от пазари, които не само са големи, но и функционират по предвидими правила. В този аспект китайската финансова система все още се намира в преходен стадий.

Изграждане на доверие в институциите и върховенството на правилата.

Глобалните финанси се основават не само на икономическа мощ, но и на доверие в институционалната среда – съдебна система, регулатори, механизми за защита на собствеността и разрешаване на спорове. Възприеманата близост между политическата власт и финансовите институции в Китай поражда съмнения относно независимостта на регулаторите и предвидимостта на правилата. За международните участници това означава по-висока правна и регулаторна несигурност. Китай вече предприема стъпки в тази насока (в края на януари например се проведе първата среща на Китайско-британската финансова работна група FWG, уреждаща сътрудничеството в областта на централния контрагент между PBOC и BoE, механизмите за подкрепа на техническата регулаторна размяна, както и диалога за развитие на пазарите) но докато този дефицит на институционално доверие не бъде компенсиран чрез по-формализирани и прозрачни процедури, юанът ще остане по-скоро инструмент за регионално или политически мотивирано използване, отколкото универсален глобален стандарт.

Преодоляване на демографските и дългосрочните макроикономически ограничения.

Китай навлиза в нова фаза на своето развитие, белязана от неблагоприятни демографски тенденции – застаряване на населението, намаляваща работна сила и забавяне на потенциалния икономически растеж. Тези процеси поставят под въпрос устойчивостта на модела, който в продължение на десетилетия осигуряваше високи темпове на експанзия. Исторически глобалните резервни валути са били подкрепени от икономики с висока производителност и дългосрочен импулс за растеж. Забавянето на китайската икономика, макар и запазвайки относително висок темп спрямо повечето западни икономики, неминуемо ще се отрази върху възприемането на юана като дългосрочен носител на стойност.

Преодоляване на системните рискове и високата задлъжнялост в отделни сектори.

Моделът на растеж, основан на интензивно кредитиране и инвестиции в инфраструктура и недвижими имоти, доведе до натрупване на дисбаланси в отделни сектори и през последните години общото равнище на задлъжнялост (включително тази – на местните администрации и държавните предприятия) достигна нива, които пораждат известни опасения за финансовата стабилност. Липсата на ясно разписани и механизми за преструктуриране засилва усещането за скрит риск, което от своя страна представлява сериозна пречка за международните инвеститори пред по-широкото използване на юана като резервна и инвестиционна валута.

Ограничаване на геополитическите рискове и стратегическото противопоставяне със Запада.

Ескалиращото геополитическо напрежение между Китай и водещите западни икономики оказва двоен ефект върху интернационализацията на юана. От една страна, то стимулира редица държави да търсят алтернативи на долара и западната финансова инфраструктура. От друга страна, същото това напрежение увеличава несигурността и прави икономиките "от другата страна" доста предпазливи по отношение на китайската валута. Потенциални санкции, търговски ограничения или технологични бариери остават постоянен фонов риск, който ограничава готовността за стратегическо пренасочване към юана.

Може би най-трудно преодолимо предизвикателство в дългосрочен план е отсъствието на цялостна международна финансова инфраструктура, изградена около юана. Световните рейтингови агенции, клиринговите системи, централните депозитари и стандартите за финансово посредничество остават доминирани изцяло от западни институции. Изграждането на паралелна екосистема е заявявано нееднократно в рамките на различни международни формати, но злополучният опит на страните от еврозоната (които след дълговата криза имаха амбицията да създадат своя агенция за кредитен рейтинг, която не се увенча с успех) показва че начинанието изисква не само значителни ресурси и време, но и международна легитимност и доверие – елементи, които не могат да бъдат наложени административно. Без такава екосистема нито една валута не може да изпълнява ролята на системна такава.

Изброените предизвикателства не изчерпват списъка от задачи, които трябва да бъдат решени от страна на Китай и неговите основни партньори, но те очертават реалистичните граници на интернационализацията на юана в обозримо бъдеще. Те не изключват по-широката му употреба и постепенно нарастване на значението му, но ясно показват, че пътят към неговото установяване като системна валута е дълъг и свързан с множество тежки структурни компромиси.

Картината в момента – доколко се използва на китайския юан и останалите валути на страните от BRICS в глобалната финансова система

Емпиричните данни показват, че въпреки изричното желание на страните от BRICS+ да де-доларизират своите финансови и търговски отношения, реалният принос на валутите на тези страни остава ограничен в количествено отношение. Общото присъствие на валутите на BRICS+ в глобалните финансови потоци – измерено през ключови канали като транзакции, резерви, деноминация на деривати и международни облигации – остава нисък спрямо общата маса, доминирана от валутите на развитите пазари. Така например делът на валутите на BRICS във валутните резерви на централните банки остава символичен. Единственият значим представител – китайският юан – има дял около 2–3% от общите световни резерви, докато останалите валути от групата са почти незабележими в структурата на валутните резерви. Това донякъде може да се обясни с ниските външни задължения на икономиките от общността, което ограничава размера на техните международни активи, които биха могли да бъдат използвани като резервни инструменти.

На второ място, макар BRICS+ да контролира значителна част от световните валутни резерви в агрегирана форма (около 44%), това не води автоматично до глобално използване на техните валути. Ограничената конвертируемост, относително затворените финансови системи и липсата на достатъчно ликвидни международни активи (делът на златото в резервите на BRICS+ например е двукратно по-нисък от средния за света) водят до ограничено използване на техните валути.

На трето място, ролята на валутите от BRICS+ имат доста ограничен дял от глобалните транзакции и понастоящем държат 6.4% от плащанията през SWIFT и 6.8% от извънборсовия валутен пазар на деривати. Въпреки постигнатият интензивен ръст (спрямо особено ниските базови стойности) настоящият им дял е все още твърде ограничен, за да представлява съществено предизвикателство за доминиращите валути на развитите пазари.

Допълнителен проблем е липсата на широко използвани международни инструменти на дългосрочно финансиране в BRICS валути. Например емисията на т.нар. „Panda bonds" на китайския пазар – облигации, деноминирани в юани, издадени от чуждестранни емитенти – нараства бързо, но техният дял в глобалния пазар на международни облигации остава под 1% (въпреки че номинално обемът им се е удвоил през последните четири години). Това отразява по-широк структурен проблем: увеличеното наличие на финансови инструменти не води автоматично до тяхното приемане от международните инвеститори.

Успоредно с това трябва да се отбележи, че BRICS+ представляват значителна част от световната търговия (около 20–21% от общия обем и близо 37% от пазара за търговия с енергийни ресурси). Това обстоятелство може да предостави мощна платформа за използване на валутите на общността във външнотърговски сделки. Въпреки това, структурата на глобалната търговия все още остава силно „доларизирана", особено в търговията между западните пазари, което запазва доминиращата роля на щатския долар в международното ценообразуване и разплащанията.

Налице са и други ограничения, които намаляват потенциала на валутите на BRICS+, като например делът на банките и финансовите институции от общността (под 1/10 от активите на сектора в световен мащаб), емитираните международни облигации (едва около 3% от световния пазар) и т. н. Причината за тези ограничения е проста: интернационализацията на валута зависи не само от икономическия размер на нейните носители, но и от тяхната интеграция в глобалните финансови мрежи, пазарна инфраструктура и доверие сред международните инвеститори и банки, така че независимо от значителения икономически потенциал на общността, съществуващите структурни бариери ограничават приложението на техните валути на глобално ниво.

В този смисъл, въпреки активната риторика и постигнатите успехи в търговските и регионалните плащания, юанът и останалите валути от BRICS+ все още не разполагат с необходимия потенциал да заемат ролята на универсални глобални резервни или платежни валути — поне в близко бъдеще.

Без готов наследник: доларът и неговите алтернативи в един фрагментиран свят

Промяната на установения финансов ред изисква далеч повече от внедряването на финансови и технологични иновации, или пък нарастващ дял на дадена валута в световната търговия. Необходимо е изграждането на цялостна институционална екосистема – рейтингови агенции, централни депозитари, високоликвидни капиталови пазари, както и общоприети стандарти за финансово посредничество и управление на кризи. Именно тук се крие основното предизвикателство пред всички алтернативи на сегашния хегемон.

Щатският долар все по-трудно изпълнява функциите си на световна резервна валута, но в момента нито една друга валута не е готова да поеме тази роля. Еврото понесе тежка имиджова щета по време на дълговата криза в ЕС и на фона на задълбочаващите се противоречия между страните членки, както и значителните бюджетни дефицити в държави като Белгия, Франция и Словакия, възстановяването на доверието (а оттам и създаването на потенциял за поемане на по-отговорна роля в световните финанси) остава изключително трудно.

Китайският юан, от своя страна се развива в рамките на финансов модел, който съществено се различава от западния. Активната държавна намеса чрез системно важните банки, ограниченията за външно участие във финансовия сектор и стратегическото насочване на капитала позволиха на Китай да постигне впечатляващи резултати в научно, технологично и социално-икономическо отношение. Въпросът днес е как този модел може да бъде адаптиран така, че да запази своите основни специфики и в същото време да отговори на предизвикателствата на една все по-фрагментирана глобална финансова система.

При подобно ситуиране и разпределение на силите не може да се очаква че процесът на пренареждане в световните финанси ще премине на етапа на замяна на световната резервна валута. Много по-вероятно е да наблюдаваме процес на фрагментиране на световната икономика, при който ще се формират своеобразни аморфни структури (чиито състав може да бъде постоянен, но няма да разполагат с установени формални правила и ангажименти към общността) които ще бъдат формирани по-голямата си част поради временно съвпадение на основни интереси, или пък в опит да се избегне някакъв външен натиск. Една от основните цели на тези структури ще бъде да създават свои финансови системи в опит да ограничат потенциала за външното влияние и риска от предизвикване на негативни икономически ефекти посредством "изключване" от глобалната система. Проблемът при формирането на подобни структури е присъствието на ключов участник, формиращ преобладаващия дял от добавената стойност, експорта и т. н., което при определени обстоятелства може да насочи голяма част от вътрешната енергия към търсене на разумен компромис и подходяща форма (при която всеки участник ще заеме своето достойно място), вместо към изграждане на компонентите, необходими за взаимодействие с външния свят, което от своя страна може да забави, или дори ще блокира процеса. В този свят доларът ще остане централна валута, но ще съжителства с други значими инструменти, отстъпвайки част от своите позиции на основните алтернативи - юанът и еврото, всяка от които има шанс да се превърне в ключов елемент на новата архитектура. Не като универсален заместител, а като структурна алтернатива в процес на дългосрочно изграждане.