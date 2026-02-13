КМГ: Китайският сателит „Тиенгуан“ улови черна дупка, поглъщаща звезда бяло джудже

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският спътник „Тиенгуан", наричан още „сондата на Айнщайн", вероятно е уловил черна дупка със средна маса, разкъсваща и поглъщаща звезда бяло джудже. Това е първият път, в който се наблюдава такова екстремно събитие, съобщиха от Националните астрономически обсерватории на Китайската академия на науките.

По време на рутинно проучване на небето на 2 юли 2025 г., широкоъгълният рентгенов телескоп на спътника засякъл изключително ярък и бързо променящ се източник на рентгенови лъчи. Наречен EP250702a, този феномен предизвика глобална кампания с участието на множество телескопи, работещи в различни дължини на вълните.

Характеристиките на избухването, включително еволюцията на яркостта, радиационния модел и спектралните характеристики, са значително по-различни от тези на всяка известна космическа експлозия.

В статия, публикувана в последния брой на Science Bulletin, изследователският екип от Китайската академия на науките предложи убедително обяснение, че вероятно става дума за разрушаване на бяло джудже от черна дупка със средна маса, пише КМГ.