Делото на Тръмп срещу Би Би Си ще се гледа след една година

Делото на американския президент Доналд Тръмп срещу Би Би Си е насрочено за февруари 2027 г., съобщи британската медия.

Датата на съдебния процес е определена, след като съдия от Флорида отхвърли молбата на Би Би Си за отлагане на процеса на разкриване на доказателства по делото.

Тръмп съди медията за клевета заради начина, по който в един епизод на Panorama са били монтирани две части от реч, което е създало впечатлението, че той е насърчил пряко своите поддръжници да щурмуват Капитолия на 6 януари 2021 г.

Съдебният процес е насрочен да продължи две седмици и ще се проведе в Маями. Говорител на Би Би Си заяви: „Както вече ясно заявихме, ще се защитим по това дело."

В изявлението се добавя: „Няма да правим допълнителни коментари по текущото съдебно производство."

Би Би Си е посочила в предишни документи, че ще подаде молба за прекратяване на делото до 17 март 2026 г. Последната заповед не оказва влияние върху предстоящото подаване на молбата.

Медията вече се извини на Тръмп за редакцията на Panorama, но отхвърли исканията му за компенсация и не се съгласи, че има основание за иск за клевета и нелоялни търговски практики.

Президентът търси обезщетение във връзка с редакцията на речта му, която според адвокатите му е „невярна и клеветническа".

Очаква се предстоящото искане на корпорацията за отхвърляне на делото да твърди, че съдът във Флорида няма „лична юрисдикция" над него, че мястото на съда е „неподходящо" и че Тръмп „не е успял да предяви иск", според съдебните документи.

Миналия месец Би Би Си поиска от съда да спре процеса на разкриване на доказателства, при който всяка от страните предоставя на другата съответните документи и доказателства.

В сряда съдията отхвърли това искане, като посочи като причина, че молбата е „преждевременна".