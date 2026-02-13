"Файненшъл таймс": Стармър да призове за многонационална отбранителна инициатива

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се британският премиер Киър Стармър да постави въпроса за многонационална отбранителна инициатива между Великобритания и западните ѝ съюзници, която може да включва съвместно закупуване на оръжия и намаляване на разходите за въоръжаване, съобщи днес в. "Файненшъл таймс", цитиран от Ройтерс и БТА.

Очаква се Стармър да лансира идеята по време на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността, добави вестникът, цитирайки служители на британското правителство.

Британският премиер също така възнамерява да призове за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната в утрешната си реч, както и по време на личните си срещи с други лидери на конференцията, посочва изданието.

Стармър ще държи реч утре, в която ще изложи визията си за бъдещето на европейската отбрана и сигурност, казаха от канцеларията му и добавиха, че се очаква той да проведе срещи с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

Мюнхенската конференция по сигурността се открива днес и ще продължи до неделя, посочва Ройтерс.