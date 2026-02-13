Актриса съди албанското правителство, за да спре да използва образа ѝ за AI министър (Снимки)

Миналата година Албания представи първия в света министър по изкуствен интелект. Оказа се, че тя не е изцяло изкуствена – поне не лицето и гласът й. Албанската актриса Анила Биша твърди, че те са нейни и никога не е предполагала, че правителството ще използва образа й по толкова видим начин, съобщава NBC News.

Сега Биша, популярна филмова и театрална актриса в Албания, изисква лицето и гласът ѝ да бъдат премахнати от така наречения виртуален министър на име Диела.

Позовавайки се на нарушение на личните ѝ данни, Биша подаде официално искане чрез административен съд в Албания тази седмица, с което изисква правителството незабавно да спре да използва гласа и образа ѝ за Диела.

„Това е първата правна стъпка за предотвратяване на злоупотребата с образа на Анила", заяви нейният адвокат Аранит Роши.

Албанското правителство не отговори веднага на искането за коментар.

Албания привлече световното внимание миналата година, когато премиерът Еди Рама обяви създаването на това, което той описа като първия в света министър с изкуствен интелект, чиято цел е да гарантира, че всички търгове за обществени поръчки се провеждат на 100% без корупция.

Диела обикновено е изобразявана в традиционна албанска национална носия и е известна с остроумните си отговори, когато бъде провокирана от правителствени служители.

Биша призна, че е подписала договор, с който се съгласява гласът и образът й да бъдат използвани за онлайн платформата на правителството e-Albania, която предоставя широка гама от публични услуги в страната. Но тя заяви, че никога не й е било съобщено за планове да бъдат използвани за министър на изкуствения интелект.

„Бях изненадана, когато чух премиерът да го обявява. Попитах как е възможно това да се случи без моето знание, без никой да ме попита дали искам образа ми да бъде използван", каза Биша пред Асошиейтед Прес в четвъртък.