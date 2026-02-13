ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16 задържани и иззети активи за $ 6.9 млн. в Турция по разследване на платформата OnlyFans

През 2016 г. беше създаден сайтът OnlyFans – платформа, в която се качва еротично съдържание, генерирано от потребители, които сами заснемат клиповете си. СНИМКА: ГЕТИ


Властите в Турция са  задържали днес 16 души и са иззели активи на стойност около 300 милиона лири (6,9 милиона долара) в рамките на разследване за пране на пари, свързано със съдържание, споделяно в платформата „ОнлиФенс" (OnlyFans), предаде агенция Ройтерс, като се позова на прокурори, пише БТА.

Случаят е на дирекцията за разследване на престъпления, свързани с финансиране на тероризъм и пране на пари. Заподозрени са 25 души и две компании, действащи в осем окръга, включително Истанбул, Анкара и Анталия, съобщиха от Главната прокуратура в Истанбул.

Според прокуратурата заподозрените са генерирали приходи като са споделяли съдържание за възрастни в социалните мрежи и са насочвали потребителите към платени платформи, включително OnlyFans и частни канали в Телеграм.

„ОнлиФенс" (OnlyFans) е блокирана в Турция от 7 юни 2023 г. с решение на съда в Истанбул на основание, че публикува съдържание, което е в противоречие с моралните и семейните ценности, припомня Ройтерс.

Според прокурорите обаче, въпреки забраната, заподозрените са намерили начин да имат достъп до платформата чрез VPN (Virtual Private Network — „виртуална частна мрежа") - услуга, която криптира интернет връзката и скрива реалния IP адрес, като я пренасочва през друг сървър.

В изявлението на прокуратурата се посочва, че заподозрените са „изпирали" доходите чрез покупка на активи, като инвестиции в биткойни и злато.

Властите са идентифицирали 10 имота, 14 автомобила и две компании, свързани със заподозрените. Общата стойност на иззетите активи се изчислява на около 300 милиона лири (6,9 млн. долара).

Разследването по случая продължава.

