Летището в Кьолн/Бон възстанови полети

988
Летище СНИМКА: Pixabay

Летището в Кьолн/Бон възобнови работата си, след като спря въздушния трафик тази сутрин заради техническа неизправност на система за проверка на багажа, засегнала хиляди пътници. Това съобщи германската телевизия Ве Де Ер (WDR), цитирана от Ройтерс и БТА.

По-рано зоните за сигурност на първи и втори терминал на летището бяха затворени заради инцидента.

Малко след 9 часа местно време сутринта (10 часа българско време) летището в Кьолн/Бон възобнови полетите, по данни на уебсайта за проследяване на въздушния трафик „ФлайтРадар 24" (FlightRadar24). Пътниците биват постепенно допускани до двата терминала, за да няма струпвания на хора.

Летището в Кьолн/Бон е шестото най-натоварено в Германия по брой пътници, уточнява Ройтерс.

