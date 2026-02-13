Белгия с над 4 млрд. евро компенсации за ток и газ, растящи заради войната Русия -Украйна

Поне с 4,2 милиарда евро е компенсирал белгийският бюджет домакинствата в страната заради нарастването на цените на енергията след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., съобщиха местни медии. Отбелязва се, че тези мерки са намалили значително броя на хората, заплашени от бедност.

В първата година от войната от сметките на домакинствата за ток и газ бяха приспаднати стотици евро, а списъкът на социално слабите, подлежащи на допълнително обезщетение, бе увеличен двойно. Уточнява се, че разчетите не включват средствата, осигурени за потребителите на мазут за отопление.

Междувременно в последните дни белгийският премиер Барт де Вевер обяви, че мерките за бюджетни ограничения трябва да бъдат допълнени въпреки многобройните протести и стачки в последната година. Правителството се стреми да спести разходи за около 10 милиарда евро през следващите три години, като същевременно се налага да повишава средствата за отбрана. Миналата година в Белгия бяха организирани седем национални стачки и някои от тях продължиха повече от един ден. Медиите по-рано изясниха, че един стачен ден нанася щети за половин милиард евро.