11 арестувани в Гърция за източени 43 млн. евро с кухи фирми

Разкриха мрежа от „кухи" фирми в Гърция , които са създали дългове в размер на най-малко 43 милиона евро за данъчната и социално-осигурителната система. Арестувани са 11 предполагаеми лидери на мрежата, съобщиха в. „Катимерини" и БТА, като се позова на Независимата агенция за публични приходи (AADE).

Разследващите проследиха мрежата, използвайки специализиран алгоритъм на AADE, който следи транзакциите и цялостното данъчно поведение. Системата е открила 317 фирми, които са натрупали 27 млн. евро дългове към Независимата агенция за публични приходи и 16 млн. евро към Единния фонд за социално осигуряване (EFKA).

В престъпната мрежа са участвали 205 души, предимно чужденци, които са действали като управители на 380 предприятия. Десет гърци и един чужденец, идентифицирани като лидери на мрежата, са били арестувани в координирани операции в домовете им.

Властите са иззели пари в брой на обща стойност 100 000 евро, 110 дебитни и кредитни карти, документи с информация за фиктивни лица и фиктивни компании, 110 печата на компании и различни електронни устройства, съобщава вестникът.