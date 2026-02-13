ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха втора разчленена жена в контейнери за боклук в Истанбул

Полиця

Двама мъже, заподозрени за убийството на узбекистанска жена и захвърляне на обезглавения й труп в контейнер за боклук в Истанбул в Турция, са заподозрени, че са убили и втора жена по същия начин, предаде Франс прес, като се позова на турски медии.

Двете жени от узбекистанска националност са били убити на едно и също място на 23 януари в района Шишли.  Вечерта на 24 януари полицията откри обезглавеното тяло на Дурдона Хакимова, която е била на 37 години. Тялото беше увито в чаршаф и хвърлено в контейнер за боклук в Шишли. Краката на жената също бяха отрязани.

След преглед на охранителни камери полицията задържа двама души, които също са узбекистанци. Те бяха заловени на летището в Истанбул, малко, преди да се качат на самолет.

Разследващите казват, че мъжете са убили и сънародничката си Сайора Ергашалиева, която е била на 32 години. Следователите са открили части от тялото й в няколко кофи в града, пише БТА.

Сайора е пристигнала в Турция на 28 декември и последният й контакт със семейството й е бил на 23 януари. Следователите са установили, че тя е живеела в една къща с другата жертва. Двете жени са съжителствали близо месец с предполагаемите убийци, като Сайора е имала връзка с един от тях.

Кадри от видеокамера показват Сайора да влиза в същата с двамата заподозрени и после те да напускат сградата на следващия ден с няколко чувала за боклук. След това мъже са изнесли и бял куфар от къщата, взели за такси за квартала Фатих и са изпразнили съдържанието на куфара в кофа, след което са отишли на метростанция Йеникапъ.

По време на разпита двамата мъже са казали, че са убили Сайора с хладно оръжие на 23 януари и са разчленили трупа й.

Убийството на първата узбекистанка породи възмущение от страна на феминистки организации в страната, които организираха походи в Истанбул и Анкара, за да поискат справедливост за жертвите на подобно насилие.

Според организацията "Спрете феминицидите" през 2025 г. в Турция мъже са убили  294 жени, а 297 жени са намерени мъртви при подозрителни обстоятелства.

