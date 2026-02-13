Зеленски: Идеята за избори във военно време идва от руснаците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски смята, че идеята за избори в Украйна идва от руснаците. Заявява го в интервю за сп. "Атлантик", предадоха агенция Укринформ и БТА.

Зеленски посочи, че не е против произвеждането на референдум за мирно споразумение заедно с президентски избори, защото това ще увеличи избирателната активност и ще направи по-трудно за Русия да оспори резултатите.

По думите му обаче това трябва да бъде едно приемливо споразумение.

"Не смятам, че трябва да поставяме една лоша сделка на референдум", каза Зеленски.

Той също така отбеляза, че самата идея за произвеждане на избори във военно време идва от руснаците. "Те искат да се отърват от мен", добави Зеленски.

По думите му, Украйна е готова както за произвеждането на избори, така и на референдум.

"Не се страхуваме от нищо. Дали сме готови за избори? Готови сме. Дали сме готови за референдум? Готови сме", каза Зеленски.

Както съобщи по-рано Укринформ, украинският президент заяви, че за произвеждането на референдум и избори е необходимо прекратяване на огъня.