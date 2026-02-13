Кралското семейство дало на Андрю 12 милиона, за да плати на Вирджиния Джуфре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е получил 12 милиона британски лири от кралското семейство, за да плати на Вирджиния Джуфре, но брат му Чарлз не е участвал в даването на тази сума, твърдят източници от двореца пред "Дейли мейл".

Кралица Елизабет II е заела на втория си син 7 милиона британски лири, за да му помогне да уреди гражданския иск за сексуално насилие на жертвата на Епстийн през 2022 г.

Други 3 милиона британски лири са дошли от принц Филип.

Останалите пари са били събрани от дарения от други членове на кралското семейство, но източник, близък до краля, е отрекъл информациите, че Чарлз е имал принос.

„Андрю не е върнал нито пени", твърди друг източник от кралското семейство.

Опозореният бивш принц е казал на семейството си, че милионите, дадени на Джуфре, ще бъдат върнати от продажбата на ски хижата, която е купил с бившата си съпруга Сара Фъргюсън. Но парите не са били върнати.

Сделката за 12 милиона британски лири с жертвата на Епстийн Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април миналата година, спря нейните твърдения, че Андрю я е малтретирал сексуално на три пъти през 2001 г., когато тя е била на 17 години, да не стигнат в съда.

Кралски източник твърди, че Андрю е казал на семейството си, че не е спечелил почти нищо от продажбата на имота на стойност 13 милиона британски лири в швейцарския курорт Вербие, като е обвинил размера на ипотеката.

Източникът твърди: „Доколкото е известно, той все още не е изплатил нито една стотинка от милионите, които е взел назаем.

Парите от кралското семейство са купили мълчанието й, но са лишили Вирджиния от правото да се яви в съда и да оспори публично неговата версия за случилото се.

Британската полиция е под натиск да започне разследване за трафик на жени с цел сексуална експлоатация срещу Андрю, след като се появиха твърдения, че жена е била докарана с „Лолита Експрес" на Джефри Епстийн и вкарана тайно в Бъкингамския дворец под кодовото име „г-жа Уиндзор".

Частният самолет Боинг 727–100 на педофила, който той е използвал за организиране на оргии и трафик на момичета, е кацал около 90 пъти в Обединеното кралство – включително и след осъждането му за сексуални престъпления срещу деца през 2008 г., разкриват документите на Епстийн.

Станстед, четвъртото по натовареност летище във Великобритания, е било използвано като център за прехвърляне на жертвите от един самолет на Епстийн в друг.

В петък бе съобщено, че поне една от жертвите на Епстийн е била докарана във Великобритания на борда на самолета и след това отведена при Андрю в Бъкингамския дворец.

Опозореният бивш херцог на Йорк е казал на своите помощници: „Г-жа Уиндзор ще пристигне скоро, моля, пуснете я да влезе и я покажете".

Източници твърдят, че други жени са били водени при Андрю в лондонския дом на покойните му родители, като са били използвани същите кодирани искания и без проверка за сигурност.

Андрю е свързан с четири жени в досиетата на Епстийн, включително Вирджиния Джуфре.

"Дейли мейл" разкри тази седмица как Епстийн е завел млада румънска манекенка на частна вечеря в Бъкингамския дворец с приятеля си Андрю. Епстийн е казал, че принцът я сметнал за „красива", добавяйки: „Никой мъж не гледа дрехите ти, те гледат през тях".

Андрю също поканил Джефри Епстийн и „очарователна" руска манекенка на име Вера на вечеря в Бъкингамския дворец по време на пътуване до Лондон.

Епстийн също предложил да го запознае с 26-годишна рускиня, известна като „Ирина", през август 2010 г.

Днес вестник „Сън" съобщи, че може да има и четвърта жена, доведена с кодовото име „г-жа Уиндзор".

Твърденията на Вирджиния Джуфре, че е била принудена да прави секс с Андрю, също са разкрити в документи на ФБР, публикувани в последната част от документите, въпреки че името й е зачеркнато.

Документите на Епстийн разкриват колко пъти частният самолет на педофила финансист е кацал в Обединеното кралство. Полетните дневници показват, че той е кацал в Станстед и Хийтроу, както и в по-тихи, по-малко известни летища в южната част на Англия.