Билетът за градски транспорт в Истанбул скача с 20% средно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Средно с около 20 процента поскъпва градският транспорт в Истанбул след решение на Общинския съвет, съобщи в. "Хюриет". Увеличението е различно при различните видове транспорт, се уточнява в публикацията, цитирана от БТА.

Билетът за подводното метро "Мармарай" и линиите към предградията ще струва с 25,5 процента повече. Цените за подводното метро варират спрямо разстоянието.

Освен при еднократните билети, поскъпване ще има за тези, които ще се таксуват чрез парите, заредени в "Истанбул карт".

Автобусният билет, релсовият транспорт и метробусът ще струват 42 турски лири (0,81 евро). Ученическият билет - 20,50 турски лири (0,40 евро), ученическият и студентски билет за пътници над 30-годишна възраст - 37,80 турски лири (0,73 евро), а билетът за пътници между 60 и 65 години - 30 турски лири (0,58 евро).

При пътуване с едно прехвърляне билетът за второ превозно средство ще струва 31,27 лири (0,60 евро). За третото - 24,02 (0,46 евро) турски лири, за четвъртото и всяко следващо - 15,62 (0,30 евро).

Поскъпване ще има и при морския градски транспорт. Линията по маршрута Бостанджъ - Принцови острови ще струва 156,26 турски лири (3 евро), а Кабаташ - Принцови острови - 247,44 лири (4,77 евро).

С решението бяха обявени и нови цени на такситата. Първоначалната такса вече ще бъде 65,40 турски лири (1,26 евро), а километър пробег ще струва 43,56 турски лири (0,84 евро).

Новите цени ще влязат в сила на 16 февруари 2026 г.