Бурята „Нилс" взе втора жертва във Франция

Втора жертва взе бурята „Нилс" във Франция, а смъртоносната стихия продължава да причинява смущения в някои части на Франция и днес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според метеорологичната служба "Метео Франс" опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за вятър бяха отменени.

Говорителят на френското правителство Мод Брежон заяви по телевизионния канал Tе Еф 1, че Франция е регистрирала два смъртни случая, свързани с бурята „Нилс": единия вчера в департамента Ланд, а втория „в последните часове" в Тарн е Гарон.

Брежон каза, че втората жертва е мъж, който е бил намерен в градината си.

Електроразпределителната компания „Енеди" заяви, че бурята е оставила близо 900 000 души без ток в най-силния си момент. До днес сутринта компанията е възстановила електроснабдяването на около половината от засегнатите и е мобилизирала 3000 души персонал, включително 2100 техници.

"Метео Франс" запазва червен код за опасност от наводнения в департаментите Жиронда и Ло е Гарон , като ще остане така до утре заради сериозно покачване на нивото на река Гарона.

Службата съобщи, че бурята е била с „необичайна сила" и е заляла западното крайбрежие на Франция през нощта между сряда и четвъртък, а сега се е преместила на изток към Европа.