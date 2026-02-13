ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря двицението при км 38 на АМ "Струма...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22281579 www.24chasa.bg

Бурята „Нилс" взе втора жертва във Франция

1204
Бурята "Нилс" е оставила близо 900 000 души без ток в най-силния си момент.. СНИМКА: Пиксабей


Втора жертва взе бурята „Нилс" във Франция, а смъртоносната стихия продължава да причинява смущения в някои части на Франция и днес, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според метеорологичната служба "Метео Франс" опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за вятър бяха отменени.

Говорителят на френското правителство Мод Брежон заяви по телевизионния канал Tе Еф 1, че Франция е регистрирала два смъртни случая, свързани с бурята „Нилс": единия вчера в департамента Ланд, а втория „в последните часове" в Тарн е Гарон.

Брежон каза, че втората жертва е мъж, който е бил намерен в градината си.

Електроразпределителната компания „Енеди" заяви, че бурята е оставила близо 900 000 души без ток в най-силния си момент. До днес сутринта компанията е възстановила електроснабдяването на около половината от засегнатите и е мобилизирала 3000 души персонал, включително 2100 техници.

"Метео Франс" запазва червен код за опасност от наводнения в департаментите Жиронда и Ло е Гарон , като ще остане така до утре заради сериозно покачване на нивото на река Гарона.

Службата съобщи, че бурята е била с „необичайна сила" и е заляла западното крайбрежие на Франция през нощта между сряда и четвъртък, а сега се е преместила на изток към Европа.

Бурята "Нилс" е оставила близо 900 000 души без ток в най-силния си момент.. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание