ФБР удвои паричната награда за информация за изчезналата майка на известна тв водеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) удвои до 100 000 долара наградата за предоставяне на информация за изчезването на Нанси Гътри, 84-годишната майка на американската телевизионна водеща Савана Гътри, предадоха ДПА и БТА.

Агенцията предлага крупната сума за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица, съобщиха от агенцията в социалната мрежа "Екс" вчера. Предишната стойност на наградата беше 50 000 долара.

Нанси Гътри е в неизвестност от почти две седмици. Разследващите разглеждат случая като предполагаемо отвличане и търсят мъж, описан с височина между 1,75 и 1,78 метра и със средно тегло.

Актуализираното описание е следствие от преглед на записи от камери за наблюдение, на които се вижда маскиран човек пред входната врата на дома на жената в Тусон, щата Аризона, в деня, в който тя е изчезнала. Според ФБР мъжът е носил черна раница.

Савана Гътри и нейните двама братя и сестри са публикували в последните дни няколко видеообръщения към неизвестните заподозрени похитители след като са им били изпратени множество писма с искания за откуп.

В обръщенията си те изразяват готовност да обсъдят възможно плащане на откуп.