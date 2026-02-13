ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФБР удвои паричната награда за информация за изчезналата майка на известна тв водеща

ФБР СНИМКА : Pixabay

Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) удвои до 100 000 долара наградата за предоставяне на информация за изчезването на Нанси Гътри, 84-годишната майка на американската телевизионна водеща Савана Гътри, предадоха ДПА и БТА.

Агенцията предлага крупната сума за информация, която да доведе до установяване на местонахождението ѝ или до ареста на отговорните лица, съобщиха от агенцията в социалната мрежа "Екс" вчера. Предишната стойност на наградата беше 50 000 долара.

Нанси Гътри е в неизвестност от почти две седмици. Разследващите разглеждат случая като предполагаемо отвличане и търсят мъж, описан с височина между 1,75 и 1,78 метра и със средно тегло.

Актуализираното описание е следствие от преглед на записи от камери за наблюдение, на които се вижда маскиран човек пред входната врата на дома на жената в Тусон, щата Аризона, в деня, в който тя е изчезнала. Според ФБР мъжът е носил черна раница.

Савана Гътри и нейните двама братя и сестри са публикували в последните дни няколко видеообръщения към неизвестните заподозрени похитители след като са им били изпратени множество писма с искания за откуп.

В обръщенията си те изразяват готовност да обсъдят възможно плащане на откуп.

