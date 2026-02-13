ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22281774 www.24chasa.bg

Мъж загина, двама са в болница след като скала падна върху сграда край Рим

1440
Свлачище Снимка: Архив

58-годишен мъж загина, след като свлачище затрупа триетажна жилищна сграда в района на Формело, близо до Рим, съобщиха АНСА и БТА.

Сградата бе ударена от откъснало се парче скала след няколко дни на проливни дъждове. Двама други обитатели на сградата бяха ранени и откарани в болница, като по първоначални данни травмите им не са тежки.

Бурите и интензивните валежи продължават и в Южна Италия, където няколко семейства останаха откъснати от външния свят в провинция Козенца след преливането на реки, довело до сериозни наводнения.

Учени казват, че климатичните промени увеличават честотата и интензитета на екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, силни бури и наводнения. Според тях основен двигател на глобалното затопляне остава изгарянето на изкопаеми горива като петрол, природен газ и въглища, чиито продажби генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, отбелязва агенцията.

