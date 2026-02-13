Кремъл: Следващият етап от мирните преговори с Украйна е насрочен за следващата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Следващият етап от мирните преговори с Украйна ще се състои следващата седмица заяви Кремъл днес, но не потвърди къде ще се случи това, предадоха Ройтерс и БТА.

Предишните етапи на мирните преговори се състояха в Абу Даби.

Агенция Ройтерс посочва, че според нейни източници американски официални представители са предложили срещата да се състои в тристранен формат в понеделник и вторник в Маями.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Москва и Вашингтон обсъждат двустранната търговия и икономическото сътрудничество.

Песков каза още, че Москва се надява, че диалогът ще продължи, но добави, че е малко вероятно, че тези дискусии ще преминат отвъд етапа на разговорите преди конфликтът в Украйна да бъде уреден.