Кремъл: Следващият етап от мирните преговори с Украйна е насрочен за следващата седмица

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков


Следващият етап от мирните преговори с Украйна ще се състои следващата седмица заяви Кремъл днес, но не потвърди къде ще се случи това, предадоха  Ройтерс и БТА.

Предишните етапи на мирните преговори се състояха в Абу Даби.

Агенция Ройтерс посочва, че според нейни източници американски официални представители са предложили срещата да се състои в тристранен формат в понеделник и вторник в Маями.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Москва и Вашингтон обсъждат двустранната търговия и икономическото сътрудничество.

Песков каза още, че Москва се надява, че диалогът ще продължи, но добави, че е малко вероятно, че тези дискусии ще преминат отвъд етапа на разговорите преди конфликтът в Украйна да бъде уреден.

