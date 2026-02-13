Най-малко трима загинаха, а 22 са ранени при пожар в предградие на Будапеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко трима души загинаха и над 20 са ранени след пожар в сграда в предградие на унгарската столица Будапеща днес сутринта, предадоха Асошиейтед прес и БТА, като се позоваха на унгарските власти.

Пожарът в Будакеси, на около осем километра западно от Будапеща, е обхванал двуетажна сграда в ранните часове, но е потушен от пожарникарите от столицата, съобщи Националната генерална дирекция за управление на бедствия на Унгария.

На мястото са били изпратени повече от 40 парамедици и 18 линейки.

Пожарникарите са извадили няколко оцелели и са изнесли три газови бутилки от сградата. Под срутения покрив на сградата са открити телата на трима души, двама мъже и една жена, съобщи говорител на органа за управление на бедствия.

Медицинските екипи са оказали помощ на 22 души, които са пострадали, като четирима от тях са с животозастрашаващи наранявания. Пострадалите са били транспортирани до осем болници в Будапеща за по-нататъшно лечение.