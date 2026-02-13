ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Председателят на ЕНП пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов на предстоящите избори

Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер пожела успех на ГЕРБ и Бойко Борисов на изборите и подчерта, че ЕНП ще продължи да подкрепя проевропейските политики на ГЕРБ. Това съобщиха от Политическа Партия ГЕРБ във фейсбук.

"Вебер поздрави България с успешното присъединяване към Еврозоната и въвеждането на единната европейска валута. Това стана по време на среща с министър-председателя Росен Желязков в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. Желязков и Вебер се обединиха около очакването, че на предстоящите парламентарни избори българските избиратели отново ще предпочетат проевропейското развитие на страната", пише още в публикацията. 

Председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер поздрави България с успешното присъединяване към Еврозоната и...

Публикувахте от Политическа Партия ГЕРБ в Петък, 13 февруари 2026 г.

