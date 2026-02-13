Ве е определена позицията на Русия относно участието ѝ в Съвета за мир, темата все още се обсъжда в Министерството на външните работи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

„Все още не сме определили позицията си по отношение на Съвета за мир, този въпрос продължава да се обсъжда в Министерството на външните работи, което в сътрудничество с нашите партньори и съюзници се опитва да анализира тази тема", каза той.

В отговор на въпрос от журналист дали е възможно Беларус представлява интересите на Москва в Съвета за мир Песков посочи, че Русия е единствената страна в света, която е решила да задели един милиард долара за помощ за Палестина.

„В този случай едва ли имаме нужда Минск да представлява нашите интереси там, защото ако става въпрос наистина за Газа и за уреждането на палестинския конфликт, то тук вероятно е важно, че досега Русия остава единствената страна в света, която е взела решение да отпусне един милиард долара за помощ за Палестина, и това е много важно да не се забравя", заяви той.

Песков също така коментира публикация на „Блумбърг", според която Русия е изпратила в САЩ план за икономическо сътрудничество между двете страни. Според медията „планът на Кирил Дмитриев" съдържа информация относно възможността за създаване на съвместни предприятия със САЩ и разплащания в щатски долари.

„Това, което е посочено в информацията на „Блумбърг", е нещо е доста очевидно", заяви Песков. „Разбира се, че ние предлагаме сътрудничество. Разбира се, в това сътрудничество са заинтересовани потенциално компании от двете страни - ето ви и съвместни предприятия", добави той. По думите му някои американски компании искат да се върнат на руския пазар.

„В края на краищата никой не се е отказвал да използва долара. Емитиращата страната, тоест САЩ, ограничиха правото на редица страни да използват долара", припомни Песков. „И тези страни, естествено, използват алтернативни плащания, алтернативни форми", добави той.

„Ако доларът стане привлекателен, тогава, разбира се, всички ще се върнат към неговото използване, включително заедно с други валути", добави говорителят на Кремъл.