Зеленски пристигна за Мюнхенската конференция по сигурността

Володимир Зеленски пристигна в Германия, където ще води украинската делегация на тазгодишната среща на Мюнхенската конференция по сигурността, предадоха Укринформ и БТА, позовавайки се на негова публикация в "Телеграм".

Зеленски ще посети и съвместно украинско-германско предприятие за производство на безпилотни летателни апарати.

"Днес съм в Мюнхен, Германия. Важен ден, в който ще бъдат направени нови стъпки към общата ни сигурност - тази на Украйна и Европа. В дневния ред са първото съвместно украинско-германско предприятие за производство на дронове, както и двустранни и многостранни срещи с партньори" написа той.

Зеленски подчерта необходимостта от повече съвместни производствени проекти, по-голяма устойчивост и по-силна координация и ефективност в рамките на общата архитектура за сигурност на Европа.

"Най-важното, което можем да постигнем заедно, е да сложим край на войната с достоен мир и да създадем надеждни гаранции за сигурността на Украйна и на цяла Европа, така че никой в Европа да не се страхува, че ще остане без защита. Благодаря на всички, които помагат", заяви той.