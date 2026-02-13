Националистическата партия на Бангладеш печели изборите след протестите на поколението Z

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централно-дясната Бангладешка националистическа партия (БНП) спечели убедително мнозинство в парламента 18 месеца, след като масови протести свалиха най-дълго управлявалия премиер на страната Шейх Хасина, съобщи Би Би Си.

Партията спечели повече от две трети от местата в историческите общи избори, а Джамаат, основната ислямистка партия в страната, се класира на второ място. Партията на Хасина, Авами Лига, беше със забрана да участва.

Лидерът на БНП Тарик Рахман ще бъде следващият премиер и ще се изправи пред огромни предизвикателства, за да възстанови икономиката и демокрацията след 15 години авторитарно управление под ръководството на Хасина.

Избирателите подкрепиха и радикални демократични реформи в референдум, проведен успоредно с изборите.

„Благодарен съм за любовта, която ми показахте", каза Тарик Рахман пред своите поддръжници в Дака, докато присъстваше на петъчната молитва. Неговата партия заяви, че няма да има победно шествие.

Той беше избран за първи път в парламента като един от 212-те успешни кандидати на БНП. Изборната комисия определи избирателната активност на 59,44%.