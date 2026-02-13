Полша арестува контрабандисти на цигари, пускани с балони от Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полските граничари са арестували осем заподозрени контрабандисти, обвинени в използване на метеорологични балони за незаконен пренос на цигари през границата от Беларус, предадоха ДПА и БТА.

Заподозрените са четирима полски и четирима литовски граждани на възраст между 20 и 44 години, съобщи днес говорителка. Те са обвинени в тежки данъчни престъпления и нарушения на законите за националната сигурност и ако бъдат признати за виновни, ги заплашва минимална присъда от три години затвор.

Арестите, които са извършени в Подласко воеводство в Североизточна Полша, увеличават общия брой на заподозрените контрабандисти, заловени през тази година, на 16, съобщи полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински.

Стойността на иззетите досега цигари възлиза на 2,8 млн. полски злоти (788 000 долара), допълни министърът.

Полша е издигнала ограда с дължина около 180 километра и височина 5,5 метра, оборудвана с модерна технология за наблюдение, по границата си с Беларус, която е и външна граница на Европейския съюз.

Граничните служители казват, че оттогава контрабандистите стават все по-изобретателни.