Росен Желязков и Георг Георгиев обсъдиха сигурността в Близкия изток с Николай Младенов

Росен Желязков, Георг Георгиев и Николай Младенов Снимка: Министерски съвет

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев проведоха среща с върховния представител за Газа Николай Младенов в рамките на Мюнхенска конференция по сигурността. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

По време на разговора бяха обсъдени актуалната динамика на сигурността в региона на Близкия изток, с акцент върху хуманитарната и политическата ситуация в Газа. Страните обмениха мнения относно необходимостта от устойчиво прекратяване на огъня, гарантиране на достъпа до хуманитарна помощ и създаване на условия за дългосрочна стабилизация.

Специално внимание бе отделено на възможностите България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа – както чрез експертна и техническа помощ, така и посредством участие в международни координационни механизми и донорски инициативи.

Върховният представител информира българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от 20-точковия план на президента Доналд Тръмп за възстановяване на Газа, като очерта ключовите приоритети, предстоящите стъпки и ролята на международните партньори в процеса.

Росен Желязков, Георг Георгиев и Николай Младенов Снимка: Министерски съвет

