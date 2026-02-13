ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чистачки откриха новородено бебе в чувал до кофи з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22282945 www.24chasa.bg

Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева

3952
Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин потвърди днес, че следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще се състои в Женева на 17 и 18 февруари, предаде Укринформ, цитирана от БТА. 

„Да, към днешна дата украинската делегация се подготвя“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Киев се надява за „сериозни и отговорни“ преговори в Женева, заяви ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров.

Украинският екип остава същият и е „сформиран, като са взети предвид военните, политическите и въпросите по сигурността в процеса“ добави Умеров в съобщение в приложението „Телеграм“.

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков.

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание