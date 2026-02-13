Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин потвърди днес, че следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще се състои в Женева на 17 и 18 февруари, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Да, към днешна дата украинската делегация се подготвя“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Киев се надява за „сериозни и отговорни“ преговори в Женева, заяви ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров.

Украинският екип остава същият и е „сформиран, като са взети предвид военните, политическите и въпросите по сигурността в процеса“ добави Умеров в съобщение в приложението „Телеграм“.

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков.