Преговорите между Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на войната ще бъдат преместени в Женева следващата седмица, а руската делегация ще бъде водена от съветника в Кремъл Владимир Медински, заяви днес Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Песков каза още, че преговорите ще се състоят във вторник и сряда.

Те ще последват двата кръга, проведени в Абу Даби, където руската делегация беше водена от началника на военното разузнаване Игор Костюков.

Сътрудник на украинския президент потвърди пред журналисти, че делегацията на Киев се подготвя за преговорите в Женева.

Връщането на Медински, който водеше руския екип по време на ранните преговори в Турция през 2022 г. и отново миналата година, може да е знак, че Русия очаква фокусът да бъде поставен отвъд въпросите на сигурността върху по-широки теми, по които двете воюващи страни нямат съгласие, отбелязва Ройтерс.

След близо четири години война и въпреки интензивните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на „безсмислената кървава баня“, Русия и Украйна остават на много различни позиции по ключови въпрос, включително териториалните отстъпки и контролът на Запорожката АЕЦ.

По-рано украински източници критикуваха как Медински води преговорите, като го обвиниха, че изнася уроци по история на украинския екип, вместо да се ангажира със съдържателни преговори.