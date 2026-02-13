Осъдиха на 18 г. затвор възпитател в детска градина, снимал как сексуално малтретира деца

Възпитател в детска градина в Англия получи 18 години затвор, след като бе разкрит, че е снимал как сексуално малтретира деца. 45-годишният Винсънт Чан се призна за виновен в 56 сексуални посегателства срещу 30 деца. Сред жертвите му е имало и възрастни - жена на около 70 години.

Педофилът е работел в детска градина в Лондон, съобщава Skynews, цитирана от Би Ти Ви.

Той е малтретирал повече от 30 деца, което го прави един от най-известните сексуални престъпници във Великобритания. Сега семействата на жертвите му искат по-добри гаранции.

45-годишният мъж е използвал работата си в училище и детска градина, за да снима момичета под полите и да малтретира сексуално малки деца.

Преди това той се призна за виновен по различни обвинения, включително сексуално посегателство чрез проникване, сексуално посегателство чрез докосване и създаване на неприлични изображения, изобразяващи най-тежката категория сексуално насилие над деца.

Родителите на една от жертвите казват, че „живеят с постоянен страх" за това как малтретирането на Чан ще се отрази на дъщеря им в бъдеще, пише Би Би Си.

Съдията казва, че Чан има „дълбоко вкоренена сексуална мания, предимно по малки деца".

Столичната полиция нарече случая един от най-„мъчителните и сложни", с които е била заета.

В реакцията си по случая, клиничният психолог д-р Хесел Вилемсен казва, че малтретирането на Чан е причинило „дълбоки психологически белези - не само на участващите деца, но и на други деца, посещавали детската градина, и техните семейства".

„Когато някой, който е на позиция, полагаща грижи, и злоупотребява с това доверие, това може сериозно да наруши чувството за безопасност и стабилност на детето в много ранен етап на развитие. Ефектите често не са видими веднага, но могат да се проявят с течение на времето в тревожност, проблеми със съня и промени в поведението."

Вилемсен, който има повече от 30 години опит в клиничната практика, оценката и консултациите, добавя, че присъдата на Чан „не може да отмени случилото се, но отчетността и признаването на случилото се са важни.

„Фокусът сега трябва да бъде върху това да се гарантира, че децата, техните семейства и бившите колеги на Чан са правилно подкрепени със специализирана психологическа помощ. Ранната и последователна подкрепа може да окаже значително влияние върху дългосрочните резултати."