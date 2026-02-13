Сиярто: Украйна продължава грубата намеса в унгарските избори

Украйна продължава грубата намеса в предстоящите в Унгария избори, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, обвинявайки украинския президент Володимир Зеленски, че блокира подновяването на доставките на петрол през тръбопровода „Дружба“, за да упражни натиск срещу унгарското правителство преди вота, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„58 дни преди парламентарните избори Украйна се намесва много грубо в нашия избирателен процес“, каза Сиярто. „Този ​​път те се опитват да застрашат енергийната сигурност на Унгария. Президентът Зеленски реши по политически причини да блокира подновяването на доставките на петрол за Унгария, въпреки че тръбопроводът е технически напълно способен да възобнови доставките без технически или оперативни пречки“, допълни министърът.

„Зеленски и украинците очевидно подкрепят ПП „Тиса“ в предизборната кампания, тъй като техният интерес е „Тиса“ да спечели. Ако „Тиса“ спечели, ще позволи Унгария да бъде въвлечена във войната, ще разреши изпращането на унгарски пари на Украйна и ще одобри членството на Украйна в ЕС“, допълни Сиярто.

Министърът настоя, че за разлика от „Тиса“, „суверенното национално правителство“ ще защити Унгария. „Ние казваме „не“ на Брюксел, който ни въвлича във война, „не“ на изпращането на парите ни на Украйна и „не“ на присъединяването на Украйна към ЕС“, подчерта той.

Въпреки намесата и отказа на Украйна да възобнови доставките на петрол, той заяви, че правителството ще гарантира енергийната сигурност на Унгария и ще предприеме всички необходими за целта мерки.