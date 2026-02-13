Жена загина в Барселона, след като поредна буря връхлетя Иберийския полуостров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четиресет и шест годишна жена е загинала в Барселона днес, след като е била ударена от парче от покрива на склад по време на осмата буря, която премина през Иберийския полуостров тази година, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Силни дъждове, гръмотевици, сняг и силни ветрове многократно нанесоха щети в Испания и Португалия на инфраструктурата и реколтата и принудиха властите да евакуират хиляди хора.

„Тази поредица от осем бури [...] е наистина необичайна“, заяви испанският министър на земеделието Луис Планас пред националната телевизия TVE. „Трябва да обмислим дали това е необичайно явление и дали в бъдеще може да се случва по-често“, добави той.

Според държавната метеорологична служба AEMET от октомври насам в Испания са регистрирани с 38% повече валежи от средното ниво.

В средновековния португалски град Коимбра властите раздадоха информационни листовки, предупреждаващи за голямо наводнение, и заявиха, че 9000 души може да се наложи да бъдат евакуирани от ниско разположените райони.

Нивото на река Мондего е спаднало леко през нощта, но новите валежи може да предизвикат сериозни наводнения, съобщиха от общинския съвет.

AEMET прогнозира разпространени валежи в целия полуостров, както и на Балеарските острови, като се очакват и снеговалежи днес на ниските надморски височини в северната част на Испания.

Училищата бяха затворени и в 22 града в южната област в Испания Андалусия, където бяха евакуирани 3100 души.

В село Грасалема, откъдето по-рано този месец бяха евакуирани 1500 души заради запълване на водоносните слоеве и нараснал риск от свлачища, синоптиците предупредиха за до 180 милиметра дъжд в рамките на следващото денонощие.