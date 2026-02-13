Проучване: Мнозинството от американците не одобряват натиска на Тръмп за Гренландия

Републиканците в САЩ може и да са готови да подкрепят президента Доналд Тръмп във всичко, но според ново проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC), стремежът му да поеме контрола над Гренландия е отблъснал много от членовете на собствената му партия.

Около 7 от 10 пълнолетни американци не одобряват начина, по който Тръмп подхожда към въпроса за Гренландия - полуавтономна територия на Дания, която е съюзник на САЩ в НАТО. Това е по-висок процент от този на хората, които не харесват начина, по който той се справя с външната политика като цяло, което предполага, че подходът на Тръмп към Гренландия е създал слабо място за администрацията, съобщава БТА.

Дори републиканците не са възхитени. Около половината не одобряват опита му да превърне заледената суша в американска територия, нещо, което Тръмп настоява, че е от решаващо значение за националната сигурност в Арктика, докато около половината републиканци одобряват това.

Проучването е проведено между 5 и 8 февруари, след като Тръмп взе решение да отмени митата, предназначени да окажат натиск върху европейските страни да подкрепят контрола на САЩ над Гренландия, но след седмици на натиск за американска интервенция на острова.

Обикновено поддръжниците на Тръмп са непоколебими в подкрепата си за него, така че Гренландия се откроява като изключение, отбелязва АП. Резултатите представляват най-ниските оценки на Тръмп сред републиканците по списък с ключови въпроси в проучването, включително икономиката и имиграцията – където около 8 от 10 одобряват действията му – както и външната политика като цяло (одобрявана от 7 от всеки 10 републиканци).

Тръмп твърди, че САЩ се нуждаят от Гренландия, за да противодействат на заплахите от Русия и Китай в Арктика, въпреки че Америка вече има военно присъствие там. Други скорошни проучвания, включително проучване на Pew Research Center, проведено през януари, установиха, че републиканците са силно разделени по въпроса дали САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия, докато американците като цяло са против.

Американският президент оттегли заплахите си да завземе територията със сила в края на миналия месец, след като заяви, че с помощта на генералния секретар на НАТО Марк Рюте е постигнато споразумение за достъпа до Гренландия.

Сблъсъкът е само една от стъпките, които Тръмп е предприел през последната година, обтягайки отношенията с ключови съюзници. Западните лидери обсъждат тази седмица трансатлантическото напрежение на Конференцията по сигурността в Мюнхен.