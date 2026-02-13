Фридрих Мерц: Старият световен ред вече не съществува

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи днес категорично послание към европейските съюзници по време на Мюнхенската конференция по сигурността, че старият световен ред „вече не съществува“ и е заменен от много по-несигурна обстановка, оформена от съперничеството между великите сили и подновен фокус върху националните интереси, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В речта си в Мюнхен, която се превърна в сигнал за тревога за Европа, Мерц предупреди, че международният ред, „основан на права и правила“, вече не съществува. „Този ред, колкото и несъвършен да беше дори в най-добрите си дни, вече не съществува“, каза той. „Преминахме прага на една ера, която отново се характеризира открито с политика на силата и великите сили“, заяви Мерц в откриващата реч на годишната конференция на високо равнище по международна политика за сигурност.

Мерц каза, че „най-яркото изражение“ на тази нова реалност е войната на Русия срещу Украйна.

Той заяви днес, че Русия едва ли ще прекрати войната си срещу Украйна, докато не се изтощи „икономически и потенциално военно", предаде ДПА.

„Приближаваме се към този момент", каза той пред световните лидери и високопоставени политици на Мюнхенската конференция по сигурността.

Мерц добави, че западните съюзници на Киев трябва да „направят всичко необходимо", за да доведат Русия до точката, в която тя вече не вижда полза от продължаване на „тази ужасна война".

„Все още не сме там", подчерта той.

Мерц каза още, че Русия не показва никакво желание „да се ангажира сериозно" с мирни преговори, за да сложи край на войната, която този месец ще навлезе в петата си година.

Германският канцлер използва и необичайно остър език, за да разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан за пътуването му в Москва и срещата му с руския президент Владимир Путин.

„В ЕС има някой, премиер, който пътува до Москва сам", заяви Мерц, без да спомене поименно Орбан.

„Той няма мандат. Не постигна нищо", отбеляза германският канцлер и добави, че „седмица по-късно видяхме най-тежките атаки, които бяхме виждали до този момент, срещу гражданска инфраструктура, частни домове и болници".

Той разкритикува и Китай, като каза, че втората по големина икономика в света „систематично експлоатира зависимостта на другите“. „Тя преосмисля международния ред, за да го приспособи към собствените си цели“, каза той за стратегията на Пекин.

„Ако след падането на Берлинската стена е имало еднополюсен момент, той отдавна е отминал. Претенциите на САЩ за лидерство са оспорени, може би дори загубени.“

Фридрих Мерц заяви, че между САЩ и Европа е възникнал „разрив“ и че трябва да бъде изградено ново трансатлантическо партньорство. Мерц направи ясно разграничение между политическите насоки на Европа и САЩ, като заяви, че „културната война на движението МАГА не е наша“.

Той също така отхвърли митата и протекционизма в полза на свободната търговия и потвърди подкрепата си за климатичните споразумения и Световната здравна организация, защото „ние сме убедени, че само заедно можем да решим глобалните предизвикателства.“

„Искаме да установим ново трансатлантическо партньорство“, каза Мерц: „В ерата на съперничеството между великите сили дори Съединените щати няма да са достатъчно силни, за да действат самостоятелно. Членството в НАТО не е само конкурентно предимство за Европа. То е и конкурентно предимство за Съединените щати. Затова нека заедно възстановим и съживим трансатлантическото доверие. Европа прави своя принос.“, призова Мерц.