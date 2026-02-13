Макрон призова за по-строги мерки срещу антисемитизма във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон призова днес за по-интензивни усилия за борба срещу антисемитизма в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало, след като нови данни на правителството са показали, че враждебните настроения срещу евреите във Франция остават силни въпреки отчетения миналата година спад на антисемитските актове.

Страната, в която живее най-голямата еврейска общност в Европа, е регистрилала през 2025 г. 1320 акта на антисемитизъм, които представляват 53% от всички отчетени случаи на антирелигиозни актове, става ясно от доклад, публикуван вчера от Министерството на вътрешните работи.

Въпреки че случаите са намалели с 16% на годишна база, те са останали на „исторически високи“ нива в продължение на три последователни години, посочи министерството.

Ръстът на случаите е последвал атаките на „Хамас“ в Израел от 7 октомври 2023 г. и последващия конфликт в Газа.

„Училищата, правосъдната система, длъжностните лица на изборни длъжности, всички трябва да бъдат мобилизирани“, заяви Макрон на церемония за отбелязване на 20 години от смъртта на Илан Халими – 23-годишен евреин, загинал, след като е отвлечен и държан в плен в продължение на 24 дни. Лидер на престъпна групировка бе осъден през 2009 г. на доживотен затвор за отвличане, изтезания и убийство.

Макрон разкритикува „отровата на онлайн омразата“ и призова Европейската комисия да търси отговорност от големите онлайн платформи.

„Във Франция на Просвещението „свободата на словото“ спира пред антисемитизма и расизма“, заяви френският лидер.

Антисемитските прояви продължават да се увеличават в цяла Европа, посочва Ройтерс. Великобритания е отчела 3700 случа на антисемитизъм през 2025 г., което е с 4% повече от предходната и е вторият най-висок резултат от началото на воденето на статистика, става ясно от информация, публикувана в сряда от Фондацията за сигурност на общността, която защитава евреите във Великобритания.

В Германия случаите на антисемитизъм почти са се удвоили до 8627 миналата година, става ясно от информация на Федералния изследователски и информационен център за антисемитизма, който посочва, че става въпрос за насилие, вандалски проява и заплахи, свързани с конфликта в Газа.