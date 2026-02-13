Губернаторът на Калифорния: Европа да поеме повече отговорност за своята отбрана

Европейците ще трябва да продължат да поемат по-голям контрол върху собствената си отбрана, независимо дали Доналд Тръмп е на власт, или не, заяви губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм в интервю за Франс прес в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Мисля, че това е устойчиво и всъщност здравословно", каза Нюсъм, смятан за потенциален фаворит на демократите за президентските избори в САЩ през 2028 г. "Това е в интерес на Европа и със сигурност, от гледна точка на САЩ, е и в наш интерес", добави той, цитиран от БТА.

Под натиска на Тръмп европейските членки на НАТО поеха ангажимент да увеличат значително разходите си за отбрана на фона на нарастващата заплаха от Русия. Вашингтон настоява Европа да гарантира конвенционалната сигурност на континента след десетилетия зависимост от американската военна мощ. Напрежението, предизвикано от претенциите на Тръмп към Гренландия, допълнително разклати доверието и засили решимостта на европейските лидери да укрепят отбранителните си способности, отбелязва АФП.

Губернаторът подчерта, че не би искал Европа да се отдалечава от Съединените щати, визирайки скорошни търговски инициативи на ЕС със страни от Южна Америка и Индия.

"Ще отнеме време да възстановим доверието", каза той. "Ще са нужни решителност и ангажираност, за да се възстановят съюзите и да се поправи това, което този президент унищожава в реално време, но съм дълбоко убеден, че това е постижимо и ще се случи", обобщи Нюсъм.