ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп е изразходил 40 млн. долара за депортации на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22283827 www.24chasa.bg

Губернаторът на Калифорния: Европа да поеме повече отговорност за своята отбрана

3176
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм КАДЪР: X/@TonySeruga

Европейците ще трябва да продължат да поемат по-голям контрол върху собствената си отбрана, независимо дали Доналд Тръмп е на власт, или не, заяви губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм в интервю за Франс прес в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Мисля, че това е устойчиво и всъщност здравословно", каза Нюсъм, смятан за потенциален фаворит на демократите за президентските избори в САЩ през 2028 г. "Това е в интерес на Европа и със сигурност, от гледна точка на САЩ, е и в наш интерес", добави той, цитиран от БТА. 

Под натиска на Тръмп европейските членки на НАТО поеха ангажимент да увеличат значително разходите си за отбрана на фона на нарастващата заплаха от Русия. Вашингтон настоява Европа да гарантира конвенционалната сигурност на континента след десетилетия зависимост от американската военна мощ. Напрежението, предизвикано от претенциите на Тръмп към Гренландия, допълнително разклати доверието и засили решимостта на европейските лидери да укрепят отбранителните си способности, отбелязва АФП.

Губернаторът подчерта, че не би искал Европа да се отдалечава от Съединените щати, визирайки скорошни търговски инициативи на ЕС със страни от Южна Америка и Индия.

"Ще отнеме време да възстановим доверието", каза той. "Ще са нужни решителност и ангажираност, за да се възстановят съюзите и да се поправи това, което този президент унищожава в реално време, но съм дълбоко убеден, че това е постижимо и ще се случи", обобщи Нюсъм.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм КАДЪР: X/@TonySeruga

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)