Зеленски посети украинско-германско предприятие за производство на дронове

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е посетил украинско-германско предприятие за производство на дронове, където е получил първия боен дрон, произведен в резултат на това партньорство, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" той подчерта, че Украйна от дълго време работи по откриването на съвместни производствени линии в Европа, а вече първата такава в Германия е факт и функционира. По думите му това е реален резултат от усилията за разширяване на отбранителното сътрудничество. До края на годината се предвижда създаването на общо 10 съвместни предприятия за производство на украински дронове.

По време на визитата си в Германия Зеленски е присъствал и на първия полет на новия дрон. Президентът отбеляза, че става дума за модерна украинска технология, тествана в реални бойни условия и оборудвана с изкуствен интелект, допълни Укринформ.

Компанията, произвела дрона, е създадена през декември в рамките на инициативата "Изграждане с Украйна" (Building with Ukraine). Обединението между германската "Куантъм Системс" (Quantum Systems) и украинската "Фронтлайн Роботикс" (Frontline Robotics) поставя началото на първото индустриално производство на украински дронове на територията на Европа.