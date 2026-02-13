Желязков: България ще участва в първата среща на Съвета за мир

България ще участва в първата среща на Съвета за мир. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Мюнхен, където участва в годишната конференция по сигурността с още близо 50 държавни и правителствени ръководители, съобщиха от Министерския съвет.

Тръмп организира първо заседание на учредения от него Съвет за мир на 19 февруари във Вашингтон. Целта ще бъде набиране на средства за възстановяване на Ивицата Газа. България стана член на Съвета за мир на Тръмп, след като оставка Росен Желязков подписа участието ни в него. Той положи подписа си под Хартата на новата международна организация, с което превърна страната ни в нейна основателка.

"Изграждаме индустриалния и отбранителния капацитет на България в партньорство с водещи световни производители", посочи той.

Желязков даде за пример днешната си среща с ръководството на Шварц Групе, с които се обсъжда създаването на гъвкави дейта центрове за нуждите на бизнеса и публичния сектор. Премиерът акцентира и върху разговора си днес с главния изпълнителен директорът на „Райнметал" Армин Папергер по темата за напредъка на стратегическия проект за завод за барут и снаряди. Всичко е осигурено, в това число и финансирането, така че в момента се движим по график, изтъкна Желязков. По отношение на увеличаването на отбранителните капацитети премиерът Росен Желязков отбеляза възможностите на страната ни в развойната дейност и потенциала ни в технологичните иновации и използването на изкуствения интелект.

Светът се нуждае от мир, изграждането на капацитет за въздържане е ключов в европейския контекст, категоричен беше министър-председателят. Посланието на форума в Мюнхен тази година е именно засилването на отбранителния капацитет на Европа в рамките на НАТО и в партньорство с Алианса, както и засилване на сътрудничеството със САЩ. Желязков акцентира също върху необходимостта да се повиши конкурентоспособността, така че Европа отново да бъде световен двигател в този аспект. Ние трябва да бъдем конкурентоспособни, затова и нашите срещи са подчинени на това да изграждаме икономическия ни потенциал и използването и развитието на новите технологии, посочи още премиерът.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят Росен Желязков отбеляза, че България е заявила своята готовност да бъде активен участник в процесите по възстановяването на Газа. Близкият изток е място, където мирният процес е изключително важен за националната сигурност на България, добави премиерът.